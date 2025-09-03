Siirt'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
Siirt'te hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ekipleri inceleme başlattı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Siirt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde meydana geldi. Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa