Siirt'te Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Şenköy köyü mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, iki kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT