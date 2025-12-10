Siirt'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Siirt Sanayi Kavşağı'nda bir otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta ve motosiklette maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT