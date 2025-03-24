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Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Siirt'te bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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