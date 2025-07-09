Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı

Siirt'te Trafik Kazası: 1 Ağır Yaralı
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Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Faik Esmer, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan çevre yolunda Faik Esmer (32) motosikletle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Esmer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Kurtalan Devlet Hastanesine, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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