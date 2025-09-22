Siirt'te Trafik Denetimlerinde 19 Kural İhlaline Ceza Kesildi

Siirt'te trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 361 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 19 araç ve sürücüsüne para cezası uygulandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 21 Eylül'de 16 ekibin katılımıyla 12 farklı noktada trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 361 araç kontrol edildi. Muayenesiz araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigortasız araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak, "dur" ihtarına uymamak ve alkollü araç kullanmak gibi ihlallerden dolayı 19 araç ve sürücüsüne toplam 65 bin 3 lira para cezası kesildi.

Ekiplerin kent genelinde trafik güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi. - SİİRT