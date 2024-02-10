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Siirt'te terör propagandası yapan şüphelilerden biri tutuklandı

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Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) şube ekiplerinin terör propagandası yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Y.Ö. isimli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.B. ise tutuklandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Siirt Tutuklama Terör Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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