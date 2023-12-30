Siirt'te terör örgütüne üye olan şahıs yakalandı
Siirt Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıldır firari olan ve terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklandı.
Siirt'te 3 yıldır terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı.
Siirt Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince, Gökçebağ beldesinde 18 Aralık 2020 günü O.U. isimli şahsın öldürülmesi olayının faili olan ve 3 yıldır firari durumunda bulunan, aynı zamanda silahlı terör örgütü PKK/KCK/ YPG/YDG üye olma suçundan aranan M.S. isimli şahıs, Siirt merkezinde gizlendiği adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Yakalanan M.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT