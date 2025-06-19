Siirt'te Tayini Çıkan 328 Polis Memuruna Veda Programı Düzenlendi

Siirt'te Tayini Çıkan 328 Polis Memuruna Veda Programı Düzenlendi
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Siirt'te, tayini çıkan 328 polis memuru için Vali ve İl Emniyet Müdürü tarafından düzenlenen veda programında hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, plaket ve belgeler takdim edildi.

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğünde tayini çıkan 328 polis memuruna veda programı düzenlendi.

Siirt Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen programda, Siirt Valisi ve İl Emniyet Müdürü, katılımcılara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Programda, uzun yıllar Siirt'te görev yapan personellere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törene Vali Dr. Kemal Kızılkaya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, emniyet personeli ve çok sayıda davetli katıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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