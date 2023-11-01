Siirt'te Taşlı Sopalı Bıçaklı Kavga: 8 Kişi Yaralandı
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Siirt'e bağlı Gökçebağ beldesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı ve inceleme başlatıldı.
Siirt'e bağlı Gökçebağ beldesinde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga yaşandı. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine beldeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beldede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa