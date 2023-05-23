Siirt'te tarım aracı devrildi: 5 yaralı

Siirt'te "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Taşkaya köyü yakınlarında henüz sürücüsü öğrenilemeyen tarım aracı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Salih B., Sultan B., Mehmet B., Hanife B. ve Cemile B. yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT