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Siirt’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Binyıllık Objeler Ele Geçirildi

Siirt’te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: Binyıllık Objeler Ele Geçirildi
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Siirt'te gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 3 bin 72 adet Osmanlı sikkesi, 154 adet Roma sikkesi, 9 insan figürlü obje ve 2 haç ele geçirildi.

Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 154 adet Roma dönemine ait sit sikke, 9 adet insan figürlü obje ve 2 adet haç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, B.Y.'nin Gökçebağ beldesindeki evinde ve bağlantılı olarak A.E.'nin kent merkezindeki ikametinde yapılan aramalarda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sit sikke (penez), 154 adet Roma dönemine ait sikke, 9 adet insan figürlü obje, 2 adet haç ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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