Haberler

Siirt'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Siirt'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde takla kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kayabağlar beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek