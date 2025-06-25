Siirt'te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralanmadı
Siirt'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Siirt'te takla atarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kurtalan kara yolunda üniversite kavşağı mevkisinde 34 HZ 6359 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktı. İhbar üzerin olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı, otomobilde maddi hasar oluştu. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa