Siirt'te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralanmadı

Siirt'te Takla Atan Otomobilde Sürücü Yaralanmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Siirt'te takla atarak refüje çıkan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kurtalan kara yolunda üniversite kavşağı mevkisinde 34 HZ 6359 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje çıktı. İhbar üzerin olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı, otomobilde maddi hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi

Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Biz İran'a saldırmasaydık ateşkes olmazdı

Trump'tan çok konuşulacak yorum: Bunu yapmasak ateşkes olmazdı
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti iddiası başını yaktı! Belediye başkanı için ihraç talebi
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir

Ateşkesin ardından Çin'e seslendi: Artık devam edebilirsiniz
Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi

Dünyaca ünlü yıldız Fenerbahçe'ye "Evet" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.