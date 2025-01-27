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Siirt'te Takla Atan Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında

Siirt'te Takla Atan Otomobil Kazası Güvenlik Kamerasında
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Siirt'te Nihat Aykut Caddesi'nde park halindeki bir araca çarpan otomobil takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Siirt'te bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 56 AAZ 608 plakalı otomobil, park halindeki 26 ABL 411 plakalı otomobile çarparak takla attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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