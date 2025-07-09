Siirt'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Siirt'te Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilerek yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza ilçenin Çayırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Trafikte seyreden 72 ACG 724 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı

Vedat Muriqi 4 yıllık imzayı attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 hafta önce nişanlanmıştı, genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti

23 yaşındaki genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.