Siirt'te Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Siirt'in Gökçebağ yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 55 VB 368 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT