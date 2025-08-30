Siirt'te Takla Atan Araçta 2 Yaralı
Siirt'in Gökçebağ yolunda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Siirt'in Gökçebağ yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 55 VB 368 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa