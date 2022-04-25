Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde durdurulan S.Ö. isimli şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa