Siirt'te şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.
SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi üzerinde durdurulan S.Ö. isimli şahsın üst aramasında 1 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa