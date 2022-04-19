Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 6 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.
SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 6 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Tınaztepe Mahallesi 101. Sokak üzerinde durdurulan B.T isimli şüpheli şahsın üst aramasında 5 fişek eroin ve 1 fişek matemfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa