Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 6 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında 6 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Tınaztepe Mahallesi 101. Sokak üzerinde durdurulan B.T isimli şüpheli şahsın üst aramasında 5 fişek eroin ve 1 fişek matemfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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