Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezi Şeyh Zeynep Caddesi üzerinde şüpheli şahıs durdurdu. Şüpheli şahıs M.A.'nın üst aramasında 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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