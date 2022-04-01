Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahsın üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın kaba üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri, Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesi üzerinde durdurdukları şüpheli A.Ö'nün üst aramasını yaptı. Şahsın üst aramasında toz esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyet işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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