Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahıs üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Siirt kent merkezimde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinden 1 fişek metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Mahallesi 503. sokak üzerinde durdurdukları şüpheli M.K'nın üzerinde 1 fişek metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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