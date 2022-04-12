Siirt'te şüpheli şahıs ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı - Haberler

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Siirt'te şüpheli şahıs ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli şahıs ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı

Siirt'te bir araçta yapılan aramada şüpheli şahıs, ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araçta yapılan aramada şüpheli şahıs, ağzında uyuşturucu madde ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada kent merkezi Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, Ö.N. isimli şahsın ağzından 2,66 gr eroin maddesi tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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