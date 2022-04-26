Siirt'te şüpheli çocuğun üzerinde yarım kilo toz esrar yakalandı - Haberler

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Siirt'te şüpheli çocuğun üzerinde yarım kilo toz esrar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te şüpheli çocuğun üzerinde yarım kilo toz esrar yakalandı

Siirt'te bir araç içerisinde yolcu konumunda bulunan çocuğun üzerinde 520 gram toz esrar ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir araç içerisinde yolcu konumunda bulunan çocuğun üzerinde 520 gram toz esrar ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, " Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmada, Kilit-1 uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Ö.S isimli yaşı küçük şahısta 520 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş, gerekli yasal işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tragger, Esrar, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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