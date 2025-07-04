Siirt'te Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Siirt'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle mevkii Güreş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle 24 yaşındaki Muhammet Emre D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. - SİİRT