Siirt'te Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Siirt'te Silahlı Kavga: Bir Yaralı
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Siirt'te bir tartışma sonrası pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Muhammet Emre D. hastaneye kaldırıldı. Olayda saldırgan gözaltına alındı.

Siirt'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahalle mevkii Güreş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle 24 yaşındaki Muhammet Emre D.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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