Siirt'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Mehmet Sincar Parkı yakınlarında iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT