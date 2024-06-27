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Siirt'te silahlı kavga: 3 yaralı

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Siirt'te bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'ta bir iş yerinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi belirlenemeyen şahıs, iş yerinde bulunan 3 kişiye ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayda 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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