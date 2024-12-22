Siirt'te Silahlı Kavga: 24 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki F.Y. ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan genç hakkında inceleme başlatıldı.
Siirt'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 24 yaşındaki genç ağır yaralandı.
Olay, Kooperatif Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan F.Y. (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F. Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa