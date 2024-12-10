Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

 Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

 İsrail işgali yalanladı ama tankları Şam'da görüntülendi

İsrail'in tarihi yalanı bu görüntülerle çöktü
8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, site görevlisini tekme tokat dövdü

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı

Siirt'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Siirt'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te gerçekleştirilen polis ve jandarma operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda AK-47 tüfeği, ruhsatsız tabancalar, kokain ve çeşitli dijital materyaller bulundu.

Siirt'te polis ve jandarmanın operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Hareket (PÖH) ekiplerinin desteğiyle kent merkezi ve Kurtalan ilçesi Tatlı köyünde ikamette yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 33 adet 7.62 39 mm fişek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet 9x19 mm fişek, 14 adet cep telefonu, 35 adet sim kart, 13 adet USB bellek, 12 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 31 bin 200 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş
img

Piyangodan 33 milyon dolar kazandı, estetik tedavisi sırasında öldü
img

3 trilyon dolarlık altın bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Özlem Cankurtaran öldü mü? Dr. Özlem Cankurtaran'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Fatih Aydın bulundu mu? Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir? Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Tuncer Bakırhan konuşmasında ne dedi? Tuncer Bakırhan kimdir, nerenin milletvekili? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? 2024 yılında Google'da en çok aratılanlar! 2024 yılında Google'da en çok ne arandı? 1 Ocak'ta noterler çalışıyor mu? YILBAŞI HEDİYELERİ 2025: En güzel yılbaşı hediyesi ve yeni yılda kadın/erkek hediye fikirleri neler? 1 Ocak'ta bankalar açık mı? 1 Ocak'ta EFT yapılabilir mi? GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Aralık Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.