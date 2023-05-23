Siirt'te silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı personellerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı personellerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personellerince kaçakçılara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik planlı ve titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Kurtalan ilçe merkezinde ikamet ettiği tespit edilen Y.E. isimli şüphelinin Batman ilinden Siirt iline, satmak amacı ile ruhsatsız tabanca getireceği bilgisi alınmıştır. Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Mayıs 2023 Cuma günü Kurtalan ilçesi Gözpınar karayolunda icra edilen operasyonda Y.E. isimli şüpheli kullandığı aracı durdurularak adli arama kararına istinaden bomba tespit köpeği Haydut ile yapılan kontrolde; 3 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 15 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirilmiştir. 6136/12 Sayılı silah ve mühimmat kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan Y.E. isimli şüpheli şahıs adli işlemleri tamamlanmasına müteakip, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT