Siirt'te Siber Dolandırıcılık Olaylarında Yüzde 30 Azalma

Siirt'te yılın ilk 10 ayında 32 siber dolandırıcılık olayı meydana gelirken, bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında azalma sağlandı.

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, vatandaşların siber tehditler konusunda bilinçlendirilmesi ve dijital güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. 2025 yılı içerisinde toplam 10 bin 225 öğrenci ve vatandaşa "Siber Farkındalık ve Bilinçlendirme Eğitimi" verildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2025 yılının ilk 10 aylık döneminde 32 siber dolandırıcılık olayı meydana geldi, bu olayların tamamı aydınlatılarak şüpheliler hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Ayrıca, yapılan etkin mücadele sonucunda bir önceki yıla göre siber dolandırıcılık olaylarında yüzde 30 oranında azalma sağlandı. - SİİRT