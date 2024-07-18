Siirt'te seyir halindeki otomobil devrildi

Siirt'te seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken otomobil yan yattı.

Alınan bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde seyir halindeki 33 FN 560 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT