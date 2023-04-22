Siirt'te seyir halindeki otomobil alev aldı

Siirt'te seyir halinde olan bir otomobil aniden alev alarak yandı.

Siirt'te seyir halinde olan bir otomobil aniden alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep Y. idaresindeki 07 ANN plakalı otomobil, kent merkezi Barış Mahallesinde otomobilden kaynaklandığı öğrenilen bir arızadan dolayı aracın motor kısmında aniden alevler yükseldi. Durumu fark eden araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT