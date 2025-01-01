Siirt'te Seyir Halindeki Araç Yangınla Kullanılamaz Hale Geldi
Siirt'te Barış Mahallesi'nde seyir halindeki bir hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını söndürmek üzere itfaiye ekipleri müdahale etti, ölü veya yaralı bulunmadı.
Siirt'te seyir halindeki hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Barış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen seyir halindeki hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yolun kenarında durduran sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken araç ise kullanılamaz hale geldi. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa