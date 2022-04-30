Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te satışa hazır 13 'fişek' eroin ele geçirildi

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında satışa hazır 13 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Siirt kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üst aramasında satışa hazır 13 fişek eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Conkbayır Mahallesi 305. Sokak üzerinde durdurulan D.Y. isimli şahsın yapılan kaba üst yoklamasında, satışa hazır toplam ağırlığı 3.98 gram gelen 13 adet fişek halinde eroin olarak değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eroin, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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