Siirt'te sanayi sitesine bırakılan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, bakım için Siirt Küçük Sanayi Sitesine bırakılan 01 EEU 89 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT