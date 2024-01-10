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Siirt'te Sanayi Sitesine Bırakılan Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

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Siirt Küçük Sanayi Sitesine bırakılan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te sanayi sitesine bırakılan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, bakım için Siirt Küçük Sanayi Sitesine bırakılan 01 EEU 89 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Siirt Olaylar 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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