Siirt'te sahte pasaportlu 4 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'te polis uygulama noktasında sahte pasaportlu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il girişinde bulunan Şehit Polis Memuru Muhammet Demir Uygulama Noktasında durdurulan minibüs kontrol edildi. Polisin yaptığı kontrolde, üzerlerinde sahte pasaport bulunan Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü C.C ve düzensiz göçmenler hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - SİİRT