Siirt'te 'sahte araç satım' ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklandı

Siirt'te sosyal medya üzerinden verdikleri "sahte araç satım" ilanıyla 4 kişiyi dolandıran 2 şüpheli, "Sazan Sarmalı Operasyonuyla" yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Facebook Marketplace isimli alışveriş platformu üzerinden "araç satım ilanı" içerikli sahte ilanlar oluşturularak, kamuoyunda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle üçüncü kişilere ait araçların kendilerine aitmiş gibi gösterildiği, bu yöntemle 4 kişinin toplam 1 milyon TL tutarında dolandırıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Y.K. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar, Şanlıurfa ilinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT