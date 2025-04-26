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Siirt'te Sağanak Yağışlar Sel ve Trafik Sorunlarına Yol Açtı

Siirt'te Sağanak Yağışlar Sel ve Trafik Sorunlarına Yol Açtı
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Siirt'te etkili olan sağanak yağışlar, yolların ulaşıma kapanmasına ve araçların çamura saplanmasına neden oldu. Derelerin taşmasıyla birlikte birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Afet sonrası bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Siirt'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, araçlar çamura saplandı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağış sebebiyle Baykan karayolunda sel nedeniyle çamur oluştu. Yoldan geçen araçlar mahsur kaldı. 1 saatten fazla trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışmaların devam edildiği öğrenildi.

Kurtalan ilçesinde de etkili olan sağanak yağışta dereler taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Can kaybının olmadığı afet, maddi hasara yol açtı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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