Keşmir'de tansiyon yüksek! Hindistan ve Pakistan askerleri arasında çatışmalar şiddetlendi

İki ülke arasında çatışmalar kritik noktada şiddetlendi!
İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

Komşu felaketi yaşıyor! Patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi
Bakan Işıkhan: Belediyelerin 196 milyar borcu var

Belediyelerin toplam borcu dudak uçuklattı
Hastanede skandal ihmal iddiası: 16 yaşındaki genç testislerden birini kaybetti

16 yaşındaki genç, testisini kaybetti

Siirt'te Sağanak Yağış Dereleri Taşırdı, Yollar Kapandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı ve birçok ev ile işyeri su baskınına uğradı. Afet nedeniyle maddi hasar meydana geldi ancak can kaybı yaşanmadı.

Siirt'te sağanak nedeniyle derler taştı, yollar kapandı

SİİRT - Siirt'te sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, araçlar çamura saplandı.

Kentte öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağış sebebiyle Baykan karayolunda sel nedeniyle çamur oluştu. Yoldan geçen araçlar mahsur kaldı. 1 saatten fazla trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışmaların devam edildiği öğrenildi.

Kurtalan ilçesinde de etkili olan sağanak yağışta dereler taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve işyerini su bastı. Can kaybının olmadığı afet, maddi hasara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.