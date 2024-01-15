Siirt'te psikolojik sorunlu şahıs polisi bıçakladı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde psikolojik sorunları olan şahsı almaya çalışan polis, bıçaklı saldırı sonucu boynundan yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Yeni Mahalle'de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Refik Polat, ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polat, kendisini almak isteyen polis memurunu boynundan yaraladı.

Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polisin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şahısla ilgili inceleme sürüyor. - SİİRT