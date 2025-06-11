Siirt'te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

Siirt'te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
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Siirt'te polis lojmanında yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki bir polis lojmanında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi. Yangın, bodrum katında başladı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, yangının nedenine dair incelemeler başlatıldı.

Siirt'te polis lojmanında korkutan yangın: 13 kişi dumandan etkilendi

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde 3 katlı polis lojmanında çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kurtalan ilçesi Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 13 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - 3.Sayfa
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