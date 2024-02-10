Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

SİİRT - Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin terör propagandası yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Y.Ö. isimli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.B. ise tutuklandı.

(STK-AKK-Y)