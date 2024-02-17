Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK propagandası yapan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik Siirt merkez, Eruh ve Kurtalan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. - SİİRT