Siirt'te peynir bidonunda 5 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi

Siirt merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonunda peynir bidonuna gizlenmiş 5 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Kurtalan Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Siirt'in Kurtalan ilçesi ile Batman'da fiziki ve teknik takibe alınan uyuşturucu çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

Batman İl Jandarma Komutanlığının da destek verdiği operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda peynir bidonunda 5 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.