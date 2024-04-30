Siirt'te patpat şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı
Siirt'te Meydandere köyünde bir tarım aracı olan patpat, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te "patpat" adı verilen tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Meydandere köyünde bahçede çalışmaya giden Cevher Bişkin'in (55) kullandığı "patpat" adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, yaralanan Bişkin, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT