Siirt'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Siirt'te park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Siirt'in Conkbayır Mahallesi 213 Sokak'ta park halinde bulunan 14 ACM 581 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Olayın fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT