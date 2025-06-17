Siirt'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Siirt'in Conkbayır Mahallesi 213 Sokak'ta park halinde bulunan 14 ACM 581 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Olayın fark edilmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa