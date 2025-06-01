Siirt'te Park Halindeki Kamyonet Yandı

Siirt'te Park Halindeki Kamyonet Yandı
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Siirt'in Kooperatif Mahallesi'nde park halindeki LPG'li kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'te park halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kooperatif Mahallesi 1748. Sokak'ta park halindeki 06 ET 5618 plakalı LPG'li kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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