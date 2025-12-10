Haberler

Siirt'te otomobilin kundaklanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde park halindeki bir otomobilin kundaklandığı ve olay anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde alev alan aracın kundaklandığı ortaya çıktı. Şahısların aracı tutuşturduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Aralıkta Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil alev almıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, otomobil ise kullanılamaz hale gelmişti. Yanan otomobilin kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin otomobile yaklaşıp yaktığı görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT



