Siirt'te otomobilin kundaklanma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde alev alan aracın kundaklandığı ortaya çıktı. Şahısların aracı tutuşturduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 8 Aralıkta Cumhuriyet Mahallesi'nde park halinde bulunan otomobil alev almıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmış, otomobil ise kullanılamaz hale gelmişti. Yanan otomobilin kundaklandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin otomobile yaklaşıp yaktığı görülüyor.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT