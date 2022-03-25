Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

Siirt'te polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Aydınlar Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu F.A. isimli şahsın üzerinden 20 TL'ye sarılı vaziyette 1.26 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve içi dolu payp olarak tabir edilen uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şahıs, yasal işlemler için Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Polis, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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