Siirt'te paraya sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt'te polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezi Aydınlar Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurduğu F.A. isimli şahsın üzerinden 20 TL'ye sarılı vaziyette 1.26 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde ve içi dolu payp olarak tabir edilen uyuşturucu kullanımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şahıs, yasal işlemler için Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa